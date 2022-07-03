Пьяный водитель устроил погоню с полицией и улетел в кювет в Самарской области

Нарушителя приговорили к году колонии общего режима. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области сотрудники ДПС задержали водителя, который попытался от них удрать. 29-летний мужчина устроил с полицейскими погоню и улетел в кювет, этот момент попал на видео.

- Ночью сотрудники ДПС на 3 км дороги “Кинель-Черкассы - Урал” попытались остановить водителя на автомобиле ВАЗ 2110, который при виде сотрудников полиции увеличил скорость. После непродолжительной погони водителя задержали. Им оказался житель села Красная Горка Кинель-Черкасского района 1993 года рождения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

У водителя были все признаки алкогольного опьянения, ему выписали постановление на прохождение медосвидетельствования, но мужчина проходить его отказался. Позже выяснилось, что автомобиль оформлен на знакомого, а у нарушителя уже были проблемы с законом из-за угона и грубых нарушений ПДД, в том числе из-за пьяной езды.

Дело дошло до суда, где нарушителя приговорили к году колонии общего режима.