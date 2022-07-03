Группа «Кирпичи» и Ольга Арефьева выступят на «Метафесте-2022» в Самарской области

Лидер группы «Кирпичи» Вася Васин. Фото: Николай ХИЖНЯК

Организаторы музыкального фестиваля «Метафест-2022» объявили первых участников. На Мастрюковские озера в Самарскую область приедут группа «Кирпичи», Ольга Арефьева и группа Markscheider Kunst.

Фестиваль пройдет 12 и 13 августа. В этом году организаторы также обещают широкий диапазон независимой музыки: джаз, рок, фолк, электронику. Пока всех участников «Метафеста» не объявили.

«Кирпичи» — российская рэп-рок-группа, ведущая свою историю с 1995 года. Markscheider Kunst еще старше, музыкальная группа образовалась в 1992 году, она играет смесь кантри, регги, рокабилли и ска-джаза.

Ольга Арефьева — лидер группы «Ковчег», ее жанры — это рок, трип-хоп, фолк, регги и экспериментальная электроника.