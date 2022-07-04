Самарцам в июле 2022 года рассказали о вреде купания в фонтанах

В Роспотребнадзоре отмечают, что фонтан - не лучшее место для купания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением лета многие жители Самарской области спасаются от жары в фонтанах. Чаще всего к подобным процедурам прибегают дети. Родители, как правило, не имеют ничего против, считая фонтан куда более безопасным местом для купания, чем водоемы. Но на деле все обстоит иначе. В Роспотребнадзоре рассказали, почему купаться в фонтанах вредно для здоровья.

Одна из причин - отсутствие обеззараживания воды, которое проводится, например, в бассейнах. В фонтанах вода обновляется редко, из-за чего в ней создается благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Кроме того, такое развлечение может привести к простуде и более серьезным заболеваниям.

- Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитом. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Специалисты также напоминают, что в фонтане можно получить травму - например, при падении. Или же электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.