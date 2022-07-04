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Общество4 июля 2022 4:48

В Самаре началось строительство нового сквера напротив больницы Середавина

Рабочие приступили к укладке тротуарной плитки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В новом месте отдыха установят диван-качели, скамьи с цветником и игровую площадку

В новом месте отдыха установят диван-качели, скамьи с цветником и игровую площадку

Фото: скриншот с видео

В скором времени в Самаре появится еще один сквер. Он разместится на улице Ташкентской - с такой инициативой выступили местные жители. Работы на площадке уже начались. Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал, на какой стадии они находятся в данный момент.

На кадрах видно, что сквер начинает приобретать заметные очертания. На участке работает техника, а рабочие трудятся над укладкой плитки. Самарцы в комментариях отметили, что место отдыха должно получиться достаточно красивым и уютным - предпосылки к этому видны уже сейчас.

Напомним, в дальнейшем в сквере планируется установить диван-качели, поворотные кресла на 360 градусов, скамьи с цветником, комплекс для воркаута и игровой комплекс.