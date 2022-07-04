Власти рассказали о степени готовности лыжероллерной трассы в Самарской области

На площадке ведутся работы по разработке грунта, устройству песчано-щебеночного основания / Фото: министерство строительства Самарской области

В Самарской области продолжается строительство лыжероллерной трассы. Спортивный объект возводят на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Работы уже вышли на новый этап, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

- На площадке ведутся работы по разработке грунта, устройству песчано-щебеночного основания, железобетонных подпорных стен. Строительство идет согласно графику производства работ. На сегодняшний день готовность объекта составляет 27%, - отметили в министерстве строительства региона.

Согласно проекту, общая длина трассы с подъемами и спусками составит 6,2 километра. Ее заасфальтируют, а вдоль дороги установят искусственное освещение. Здесь также появятся мобильные трибуны на 100 посадочных мест, помещения в два этажа для судейского состава и представителей СМИ, боксы для ожидания команд, подготовки лыж и спортивного инвентаря.