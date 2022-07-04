В Самарской области 3 июля 2022 года открыли движение по трассе М-5

Проезд в районе Жигулевской горы был запрещен с прошлой недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобилисты вновь могут свободно передвигаться по трассе М-5 в районе Жигулевской горы км (962 - км 964). Все установленные ране ограничения были сняты ночью 3 июля 2022 года.

- В настоящее время участок открыт, движение по трассе осуществляется в штатном режиме, - рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, проезд на данном отрезке запретили на следующей неделе. В течение нескольких дней здесь проводились работы по ликвидации оползня. Движение временно осуществлялось через Жигулевск.