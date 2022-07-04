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Общество4 июля 2022 6:11

Стало известно, кто возглавил департамент образования Самары

Нового руководителя представили утром 4 июля
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Новым руководителем департамента стала Ирина Коковина / Фото: администрация Самары

Новым руководителем департамента стала Ирина Коковина / Фото: администрация Самары

Мэр Самары Елена Лапушкина в ходе еженедельного совещания представила нового руководителя городского департамента образования. Ведомство возглавила Ирина Коковина, ранее работавшая директором МБОУ «Школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» в Промышленном районе.

Ирина Коковина обучалась в Куйбышевском госуниверситете по специальности «Математика». Она также получила второе высшее образование по специальности «Менеджмент в социальной сфере» в Самарском государственном педагогическом университете.

Отмечается, что Ирина Васильевна награждена Государственной наградой Благодарностью Президента РФ, почетным знаком Самарской Губернской Думы «За служение закону», почетным знаком городского округа Самары «За многолетний безупречный труд на благо города Самары III степени». Имеет звание Почетного работника образования РФ.