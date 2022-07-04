Стало известно, о чем рассказал в интервью глава «Самарской Луки» Евгений Березкин

"Самарская Лука" очень популярна среди жителей и гостей региона. Фото: национальный парк "Самарская Лука"

В национальном парке «Самарская Лука» запланированы масштабные работы по благоустройству территории. В частности, на горе Отважная появится смотровая площадка. Данную информацию в интервью «КП-Самара» сообщил директор нацпарка Евгений Березкин.

- Я когда впервые приехал в нацпарк, поднялся на нее. Там ничего не было оборудовано, но виды открывались просто шикарные, я был очень впечатлен, - рассказал Евгений Березкин.

Работы по обустройству площадки уже начались. Парковочную стоянку отсыпали щебнем, установили беседки для отдыха и скамейки, информационные стенды. В этом году запланировано обустройство входной группы и установка торговых точек с едой и сувенирами. Кроме того, в планах - подведение электричества. Однако главным объектом станет смотровая площадка.

- Необходимо, чтобы ее могли посещать маломобильные граждане. Сейчас прямо на гору идет дорога, куда можно проехать на авто. А дальше к смотровой площадке пройдет дорога, где можно будет проехать на коляске, - отметил глава национального парка.

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