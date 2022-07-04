В Самаре в Мягком кинотеатре «Гудок» покажут фильмы Андрея Тарковского

В расписании - "Солярис", "Зеркало" и "Сталкер"

В Мягком кинотеатре «Гудок» в Самаре стартовала продажа билетов на фильмы Андрея Тарковского. Информацию сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Самарцы смогут посмотреть фильмы режиссера, ставшие настоящими шедеврами мирового кинематографа. С 14 июля стартует показ научно-фантастической драмы «Солярис». С 21 июля зрители смогут насладиться просмотром автобиографической драмы Тарковского «Зеркало». А с 28 июля мягкий кинотеатр покажет фантастический фильм «Сталкер».

Ознакомиться с расписанием и узнать о наличии билетов можно в мобильном приложении app.comfortkino.ru и на сайте comfortkino.ru.