В Самарской области из-за проверки телебашни отключат 20 цифровых каналов и радио в июле 2022 года

Проверят техническое состояние башни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области жителей предупредили о временном отключении 20 цифровых бесплатных каналов и радиостанций. Это связано с обследованием технического состояния телебашни.

Отключение пройдет 6 и 7 июля с 9:00 до 17:00 2022 года. Отмечают, что 20 каналов и несколько радиостанций временно прекратят свое вещание, в число которых попали «Европа плюс», «Авторадио», «Юмор FM», «Комеди Радио», «Ретро FM» и многие другие.

Полный график перерыва трансляции указан на официальном сайте телевизионной и радиовещательной сети. Некоторые работы могут быть перенесены или отменены из-за погодных условий.