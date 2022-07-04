Молодежь «ОДК-Кузнецов» приняла участие в спортивных и интеллектуальных соревнованиях

Победители получили интересные призы и награды / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

С 1 по 3 июля 2022 года молодежь «ОДК-Кузнецов» принимала участие в летнем молодежном слете. Мероприятие проходило на базе отдыха «Тополя» в шестой раз и было посвящено 110-летию предприятия.

17 команд приняли участие в самых разных соревнованиях. Они проверяли свои силы в спорте, прошли квест по территории острова и продемонстрировали интеллектуальные способности в игре «Что? Где? Когда?». Жюри также оценивало творческий потенциал участников, их юмор и креатив.

- В этом году мы отмечаем 110 лет со дня основания нашего предприятия, реализуем масштабные производственные задачи, вводим в эксплуатацию новые объекты. Слет молодежи – знаковое мероприятие. Именно молодые люди являются драйвером развития нашего предприятия, – отметил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Кроме молодежи предприятия участие в слете приняли сборные команды ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск) и команда АКБ «Новикомбанк», опорного банка госкорпорации Ростех. Дебютировали и команды студентов-двигателестроителей программы «Крылья Ростеха» «Учебный патруль», и «целевики» Самарского университета, объединившиеся в команду «Цель».

По итогам соревнований жюри определило лучших участников. Они получили сертификаты на покупку книг и спорттоваров, а также спецпризы от АКБ «Новикомбанк» и награды с символикой ПАО «ОДК-Кузнецов».