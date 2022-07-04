В Самаре ушел из жизни бывший начальник регионального УВД Анатолий Андрейкин

Прощание с Анатолием Ивановичем состоится во вторник, 5 июля. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 3 июля 2022 года скончался бывший начальник УВД по Самарской области Анатолий Андрейкин. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Анатолий Иванович долгие годы отдал службе в правоохранительных органах. Он начал свой карьерный путь в 1969 году, став курсантом Саратовской специальной средней школы милиции МВД СССР. В октябре 1971 года он получил должность следователя ОВД Куйбышевского района Самары, а с 1995-1998 гг. возглавлял УВД по Самарской области. Генерал-лейтенант милиции Анатолий Андрейкин награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник милиции», «Заслуженный работник МВД».

- Руководство ГУ МВД России по Самарской области, Общественный совет при облглавке, личный состав и ветераны органов внутренних дел выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни Анатолия Ивановича Андрейкина, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Анатолия Андрейкина похоронят на Лесном кладбище в Малой Царевщине. Прощание пройдет 5 июля с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская, дом 108.

«КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича.