Бюджет Самарской области планируют скорректировать в 2022 году

Бюджет увеличен из-за поступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области после заседания городской думы сообщили о внесении корректировок в бюджет региона. Также депутаты представили финансовый отчет за первый квартал 2022 года.

Отмечают, что доходы казны превысили 7,7 млрд рублей, что больше почти на 20%, чем в прошлом году. Результаты оценили положительно. Помимо отчета, депутаты обсудили корректировку бюджета на 2022 года. С учетом поступлений, в городской казне более 40 миллиардов рублей.

Средства поступлений планируют направить на переселение граждан из аварийного жилья. Власти собираются обеспечить квартирами детей-сирот и преступить к реконструкции значимых объектов.