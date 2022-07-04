В Тольятти завершен прием заявок в конкурсе «Химия добра»

В Тольятти реализуют значимые проекты

Тольяттинское предприятие ПАО «ТОАЗ» завершило прием заявок в конкурсе социально-культурных инициатив. «Химия добра» поддерживает инициативы, решающие актуальные проблемы региона.

За три года проведения конкурса предприятие поддержало 53 проекта. На инициативы выделили почти 9 миллионов 300 тысяч рублей. Участники пятого этапа конкурса узнают о статусе своего проекта уже в июле 2022 года. Заявки на конкурс принимались с октября 2021 года по 1 июля 2022 года.

Отмечают, что экспертный совет определит проекты, которые предстанут на очной защите и презентации, по результатам которых выявят победителя. Проект будет финансировать ПАО «ТОАЗ». Ключевая роль конкурса – повысить качество жизни в Тольятти и в Ставропольском районе.