В Самарской области средства правительственного гранта направят на обновление транспорта

В регионе продолжают реализовывать национальные проекты

В Самарской области национальные проекты обеспечат дополнительным финансированием. Регион получил правительственный грант.

В понедельник, 4 июля 2022 года, после оперативного совещания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил об эффективной работе управленческих команд.

- Самарская область получила один из самых крупных в стране грантов за эффективное региональное управление. Это оценка совместной работы большой управленческой команды Правительства региона и муниципалитетов, - подчеркнул глава региона.

Выделенные средства планируют направить на обновление транспортного парка. Власти рассматривают и другие предложения.