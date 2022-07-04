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Общество4 июля 2022 14:33

В Самарской области средства правительственного гранта направят на обновление транспорта

Проекты получат дополнительное финансирование
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В регионе продолжают реализовывать национальные проекты

В регионе продолжают реализовывать национальные проекты

В Самарской области национальные проекты обеспечат дополнительным финансированием. Регион получил правительственный грант.

В понедельник, 4 июля 2022 года, после оперативного совещания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил об эффективной работе управленческих команд.

- Самарская область получила один из самых крупных в стране грантов за эффективное региональное управление. Это оценка совместной работы большой управленческой команды Правительства региона и муниципалитетов, - подчеркнул глава региона.

Выделенные средства планируют направить на обновление транспортного парка. Власти рассматривают и другие предложения.