В Самаре в скором времени решится судьба ДК «Современник»

Здание давно закрыто. Фото: Евгений Щекин

В Самаре стартовали общественные обсуждения о судьбе ДК «Современник», расположенном на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. На его месте может появиться новый объект.

По данным городской администрации, два бизнесмена согласовывают организацию точки общественного питания на участке Дома Культуры. Пока неизвестно, подлежит ли объект сносу или новое помещение появится рядом. Слушания начнутся 5 июля 2022 года.

Каждый желающий сможет принять участие в слушании на официальном сайте мэрии. Напомним, что ДК находится рядом со строящейся эстакадой на улице Ново-Садовой. По зданию уже пошли трещины.