В Самаре стартовал Всероссийский форум управленцев

В Самаре пройдет Всероссийский форум. Фото: Юлия Рубцова

В Самаре в понедельник, 4 июля 2022 года, стартовал Всероссийский конкурс управленцев. В нем объединят практики госуправления и поддержат таланты.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что тысячи участников собрались в онлайн и офлайн форматах, чтобы получить новый опыт и обменяться практиками. Форум «Дни управленческой культуры на Волге» - уникальная площадка, являющаяся драйвером развития.

За шесть дней участники прослушают образовательные лекции, посетят мероприятия и проведут дискуссии. Планируемый охват участников – более 1500 человек. Основной площадкой форума станет стадион «Самара Солидарность Арена».