Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 15:34

В Самаре стартовал Всероссийский форум управленцев

В регионе поддерживают таланты
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В Самаре пройдет Всероссийский форум. Фото: Юлия Рубцова

В Самаре пройдет Всероссийский форум. Фото: Юлия Рубцова

В Самаре в понедельник, 4 июля 2022 года, стартовал Всероссийский конкурс управленцев. В нем объединят практики госуправления и поддержат таланты.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что тысячи участников собрались в онлайн и офлайн форматах, чтобы получить новый опыт и обменяться практиками. Форум «Дни управленческой культуры на Волге» - уникальная площадка, являющаяся драйвером развития.

За шесть дней участники прослушают образовательные лекции, посетят мероприятия и проведут дискуссии. Планируемый охват участников – более 1500 человек. Основной площадкой форума станет стадион «Самара Солидарность Арена».