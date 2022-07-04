В Самаре продолжают проверять безопасность детских площадок

В областном центре провели мониторинг безопасности. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают проверять безопасность детских площадок. Администрации районов проводят работу по благоустройству 56 дворов.

По информации мэрии, главы внутригородских районов отчитались о результатах проведения мониторинга. Отмечают, что на детских площадках обязательно должны быть горки, карусели, качели, скамейки в надлежащем состоянии. После обращений местных жителей своевременно демонтируют опасные детские площадки.

На данный момент, в Кировском районе ведутся работы на территории детского сада на улице Ташкентской, 188. Запланирована укладка асфальтобетонного покрытия. Также в рамках программы выполнены работы по установке оборудования на детской площадке.