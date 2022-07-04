Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 16:45

В Самарской области жители поделились кадрами «утиной делегации»

Птицы важно прошагали по дороге
Алена ПРОВКИНА
Пернатая процессия прошлась по улицам Новокуйбышевска. Фото: Город Новокуйбышевск/ Михаил Дворянцев

Пернатая процессия прошлась по улицам Новокуйбышевска. Фото: Город Новокуйбышевск/ Михаил Дворянцев

В городе Новокуйбышевск Самарской области местные жители поделились кадрами «утиной делегации». Птицы на время перекрыли пешеходную дорогу.

Пользователи социальных сетей отмечают, что во время «процессии» затаились и старались не спугнуть важно шагающих птиц. Утка с выводком временно заняли дорогу, чтобы добраться до газона.

- Очень мило, пересмотрела несколько раз, - отметила местная жительница.

Очевидцы не стали шугать птиц и пытаться ускорить переход. Утки спокойно добрались до забора и скрылись в зеленой листве.