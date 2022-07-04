В Самарской области жители поделились кадрами «утиной делегации»

Пернатая процессия прошлась по улицам Новокуйбышевска. Фото: Город Новокуйбышевск/ Михаил Дворянцев

В городе Новокуйбышевск Самарской области местные жители поделились кадрами «утиной делегации». Птицы на время перекрыли пешеходную дорогу.

Пользователи социальных сетей отмечают, что во время «процессии» затаились и старались не спугнуть важно шагающих птиц. Утка с выводком временно заняли дорогу, чтобы добраться до газона.

- Очень мило, пересмотрела несколько раз, - отметила местная жительница.

Очевидцы не стали шугать птиц и пытаться ускорить переход. Утки спокойно добрались до забора и скрылись в зеленой листве.