В Самарской области пара злоумышленников хотела заработать на продаже наркотиков

Подозреваемые под подпиской о невыезде. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Жигулевск Самарской области местных жителей задержали сотрудники правоохранительных органов. Пара злоумышленников подозреваются в употреблении и продаже наркотиков.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на одной из улиц автоинспекторы задержали отечественный автомобиль. Сотрудники полиции обнаружили в карманах водителя и пассажирки 16 пакетов с веществами, а также свертки, обмотанные изолентой.

В телефоне задержанных нашли фотографии «закладок» и координаты. Мужчина и женщина продавали наркотики через интернет. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.