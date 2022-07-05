В Самарской области за три дня инспекторы задержали 57 пьяных водителей

Нарушителей привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции подвели итоги направленных масштабных рейдов. За три дня задержали 57 пьяных водителей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейды проводили с 1 по 3 июля 2022 года. За это время выявили более 2000 различных нарушений, в том числе задержали водителей в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, остановили 4 автолюбителей без водительского удостоверения.

Отмечают, что также уделяли внимание незаконной тонировке. К ответственности привлекли 405 автомобилей. Не смотря на требования, 14 водителей не привели автомобили в надлежащее состояние.