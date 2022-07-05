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Общество5 июля 2022 4:16

На Самарскую область вновь надвигаются магнитные бури в июле 2022 года

Синоптики предупредили местных жителей
Алена ПРОВКИНА
Чувствительные жители могут испытывать головные боли

Чувствительные жители могут испытывать головные боли

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Самарскую область вновь обрушится череда магнитных бурь. Восприимчивым горожанам лучше подготовиться.

По данным синоптиков my-calend.ru, в июле регион накроют сильные магнитные бури. Ближайшая сильная буря ожидается 6 июля 2022 года – ее сила составит 5 баллов. Чувствительные местные жители могут почувствовать недомогание, головные боли, перепады настроение и упадок сил. До 11 июля эксперты отмечают слабые геомагнитные возмущения – 3 балла.

В период с 13 по 25 июля магнитные бури достигнут 4 баллов. Самарцам рекомендуют ограничить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций. Необходимо больше времени проводить на свежем воздухе.