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Общество5 июля 2022 4:59

Самарцы пожаловались в социальных сетях на перекрытие улицы гаражной

Жители не могут проехать по дороге
Алена ПРОВКИНА
В областном центре проводят ремонтные работы на дорогах

В областном центре проводят ремонтные работы на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в социальных сетях пользователей возмутило очередное перекрытие дороги. На этот раз движение ограничили по улице Гаражной.

Отмечают, что на участке расположили соответствующие дорожные знаки. О причинах и сроках ограничения – пока неизвестно. Многие местные жители считают, что на участке проводят ряд ремонтных работ.

Также в областном центре ограничили проезд по улице Пионерской до 11 июля 2022 года. Улица перекрыта из-за проведения работ по техническом присоединению. Жителей предупредили о продлении ограничений движения по улице Гастелло до 30 июля 2022 года.