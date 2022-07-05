Самарцы пожаловались в социальных сетях на перекрытие улицы гаражной

В областном центре проводят ремонтные работы на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в социальных сетях пользователей возмутило очередное перекрытие дороги. На этот раз движение ограничили по улице Гаражной.

Отмечают, что на участке расположили соответствующие дорожные знаки. О причинах и сроках ограничения – пока неизвестно. Многие местные жители считают, что на участке проводят ряд ремонтных работ.

Также в областном центре ограничили проезд по улице Пионерской до 11 июля 2022 года. Улица перекрыта из-за проведения работ по техническом присоединению. Жителей предупредили о продлении ограничений движения по улице Гастелло до 30 июля 2022 года.