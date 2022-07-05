В Самаре в новом сквере рядом с больницей им. Середавина начали укладывать плитку

Рабочие приступили к укладке плитки на дорожках. Фото: скриншот видео Сергея Бобина

В Самаре на улице Ташкентской специалисты проводят работы по благоустройству. Рядом с больницей имени Середавина в скором времени появится обновленное пространство.

Самарский видеоблогер Сергей Бобин с высоты птичьего полета показал, на какой стадии находится строительство в июле 2022 года. Работы состоялись, благодаря инициативе местных жителей. Сквер на данный момент уже приобретает более заметные очертания.

На участке работает спецтехника. Специалисты приступили к укладке плитки на дорожках для пешеходов. В комментариях местные жители рады новому общественному пространству.