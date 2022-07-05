В Самаре местный житель хотел продать почти килограмм наркотиков

Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель хотел нажиться на продаже наркотиков. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Октябрьском районе правоохранители провели обыск в квартире злоумышленника. В кухонном шкафу полицейские нашли 30 свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что в пакетах оказался N-метилметкатинон, общей массой около 670 грамм.

В отношении безработного мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Пока наркоторговец взят под стражу. Расследование продолжается.