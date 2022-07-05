В Самаре число предложений вторичного жилья увеличилось на 80% в 2022 году

Самара заняло первое место в рейтинге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отмечают увеличение количества предложений на вторичное жилье. Аналитики сообщили, какое место в рейтинге занял областной центр.

Отмечают, что в списке указали 16 городов-миллиоников, где больше всего выросло предложение на рынке вторичного жилья. Самара в этот раз заняла первое место - количество предложений стало больше на 80%. Москва стала лишь пятой в рейтинге. Статистику предоставили после исследования «РБК-Недвижимость».

Также сообщают, что с января 2022 года количество предложений на рынке в Самаре увеличилось до рекордных 5,73 тысяч. Второе место в топе занял город Краснодар, где число предложений увеличилось только на 36%.