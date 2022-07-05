Самарцы смогут купить товары IКЕА 5 июля 2022 года

Жители смогут заказать онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сообщили о закрытии крупного мебельного магазина IКЕА. Местные жители смогут купить товары, оставшиеся на складе, 5 июля 2022 года.

По данным с официального сайта компании, продажу будут проводить в онлайн-формате. Доставка осуществляется только в городах, где есть магазины IКЕА. Покупатели смогут получить необходимые товары до полного закрытия компании на российском рынке.

Напомним, что разговоры о полном прекращении работы IКЕА начали еще весной 2022 года. Судьба компании была неизвестна. На данный момент, официальные представили заявили об уходе. Что станет с заводами и магазинами – не уточняется.