Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 6:09

Самарцы смогут купить товары IКЕА 5 июля 2022 года

Заказать можно на официальном сайте
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут заказать онлайн

Жители смогут заказать онлайн

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сообщили о закрытии крупного мебельного магазина IКЕА. Местные жители смогут купить товары, оставшиеся на складе, 5 июля 2022 года.

По данным с официального сайта компании, продажу будут проводить в онлайн-формате. Доставка осуществляется только в городах, где есть магазины IКЕА. Покупатели смогут получить необходимые товары до полного закрытия компании на российском рынке.

Напомним, что разговоры о полном прекращении работы IКЕА начали еще весной 2022 года. Судьба компании была неизвестна. На данный момент, официальные представили заявили об уходе. Что станет с заводами и магазинами – не уточняется.