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Общество5 июля 2022 6:25

В Самарской области почти 70% жителей считают себя трудоголиками

Служба исследований предоставила данные
Алена ПРОВКИНА
Самарцы проводят много времени на работе

Самарцы проводят много времени на работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты провели опрос среди работающего населения. Почти 70% жителей считают себя трудоголиками.

По данным службы исследований hh.ru, респонденты-женщины чаще всего говорят, что являются трудоголиками, чем мужчины – 69% и 60% соответственно. Всего в регионе 65% работающего населения отметило, что имеют черты трудоголизма. Многие работают больше 8 часов в день и в выходные.

Также самарцы требуют от себя большего результата, 38% опрошенных не брали отпуск более полугода, а 34% никогда не отключаются от рабочих чатов. Исследователи отмечают, что наибольшая доля трудоголиков проживает в Москве – 71%.