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Общество5 июля 2022 6:44

В Тольятти пройдет единственный концерт Даниэлы Скиллачи в России

Он состоится в рамках юбилейной программы XV Фестиваля искусств «Тремоло»
Источник:kp.ru
Даниэла известна всему миру своим блестящим сопрано

Даниэла известна всему миру своим блестящим сопрано

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

8 июля в Тольятти выступит солистка Римской оперы и театра La Scala Даниэла Скиллачи. Её единственный концерт состоится в рамках юбилейной программы XV Фестиваля искусств «Тремоло».

Даниэла известна всему миру своим блестящим сопрано. Однако в России она выступала нечасто: лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Теперь же и у тольяттинской публики появился шанс услышать звезду мировой оперы в своём городе.

На «Тремоло» Скиллачи исполнит арии из известнейших итальянских опер и неаполитанские песни. Вместе с ней на сцене будет играть один из самых сильных симфонических оркестров страны – Государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» (Ульяновск). За дирижёрский пульт встанет маэстро Фабио Мастранджело (Санкт-Петербург).

Концерт состоится 8 июля в 20.00 на летней веранде ресторана «Амбар» (Тольятти, Комсомольское шоссе, 68). Билеты, в том числе по Пушкинской карте, можно приобрести на официальном сайте фестиваля.