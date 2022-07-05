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Общество5 июля 2022 7:03

Канал самарского блогера взломали хакеры

Об этом Евгений Щекин сообщил в своих социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Канал заблокировали

Канал заблокировали

Канал на youtube самарского блогера взломали. Евгений Щекин сообщил об этом в своих социальных сетях.

На данный момент доступ к каналу ограничен. Видеохостинг заблокировал страницу. Пока неизвестно, что станет с видео, которые набрали много тысяч просмотров. Благодаря роликам блогера, самарцы узнавали актуальную информацию о городе и могли посмотреть на самарские красоты с высоты птичьего полета.

На своей официальной странице Евгений Щекин поблагодарил подписчиков за неравнодушие. Направленные жалобы помогли заблокировать канал и забрать его из рук злоумышленников, устраивающих сомнительные прямые трансляции.