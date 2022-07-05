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Общество5 июля 2022 7:24

Жителям Самары рассказали, насколько прогрелась Волга

Температура пока колеблется
Алена ПРОВКИНА
Самарцы в скором времени смогут насладиться теплой водой

Самарцы в скором времени смогут насладиться теплой водой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, когда жители смогут насладиться теплой водой и пляжным отдыхом. Не смотря на нестабильную погоду, в ближайшее время температура воздуха увеличиться.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», пока температура воды в Куйбышевском водохранилище колеблется от 17,9 до 19,4 градусов. В районе города температура воды – 17,6 градусов, что на 1,1 градус меньше нормы.

Отмечают, что уже на этой недели температура воздуха прогреется до +29 градусов. Самарцы смогут прочувствовать летнее тепло. Напомним, что ранее жителям не рекомендовали купаться в Волге из-за низких температур.