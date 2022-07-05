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Происшествия5 июля 2022 7:50

В Самаре мужчина лишился сбережений при продаже мебели

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители проводят расследование

Правоохранители проводят расследование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Мужчина лишился сбережений из-за сделки через интернет.

Известно, что потерпевший работает столяром. Мужчина хотел продать мебель, которую изготавливает самостоятельно, при помощи сайта бесплатных объявлений. Он выставил фотографию изделий и через несколько дней с продавцом связался потенциальный покупатель, желающий купить деревянный столик.

Покупатель оказался мошенником и прислал «безопасную» ссылку, через которую должна была пройти оплата. Следка не состоялась, потерпевший ввел свои данные и лишился 14 300 рублей. После списания мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.