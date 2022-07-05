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Общество5 июля 2022 8:29

В Самарской области планируют расширить поставки продуктов в соцучреждения через спесклад

В регионе проведут проверку
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В регионе проверят качество продуктов

В регионе проверят качество продуктов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров дал поручение проработать расширение поставок в социальные учреждения. Это станет возможным при помощи специализированных складов.

Отмечают, что на данный момент продукты питания получают 116 учреждений и 13 муниципальных образования региона. Проект поможет пресечь контрафакт и недоброкачественные товары, благодаря сплошному контрою. Спецсклад собирает заявки и отправляет их поставщикам. После чего проверяет продукты в региональных лабораториях.

Глава региона поручил министерствам проанализировать учреждения, работающие через систему центра и заказывающих продукты самостоятельно.

- Необходимо выявить количество замечаний, происшествий, ценовую политику и провести сравнение. Тогда будут объективные показатели. А это здоровье людей, снижение нагрузки на систему здравоохранения, это качество жизни, - подчеркнул Дмитрий Азаров.