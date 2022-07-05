В Самарской области планируют расширить поставки продуктов в соцучреждения через спесклад

В регионе проверят качество продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров дал поручение проработать расширение поставок в социальные учреждения. Это станет возможным при помощи специализированных складов.

Отмечают, что на данный момент продукты питания получают 116 учреждений и 13 муниципальных образования региона. Проект поможет пресечь контрафакт и недоброкачественные товары, благодаря сплошному контрою. Спецсклад собирает заявки и отправляет их поставщикам. После чего проверяет продукты в региональных лабораториях.

Глава региона поручил министерствам проанализировать учреждения, работающие через систему центра и заказывающих продукты самостоятельно.

- Необходимо выявить количество замечаний, происшествий, ценовую политику и провести сравнение. Тогда будут объективные показатели. А это здоровье людей, снижение нагрузки на систему здравоохранения, это качество жизни, - подчеркнул Дмитрий Азаров.