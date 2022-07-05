В Самарской области женщина-водитель сбила подростка

Мальчика доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области подросток попал в дорожное происшествие. Женщина-водитель сбила несовершеннолетнего.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером в понедельник, 4 июля 2022 года, в 16:50 54-летняя женщина ехала по улице Смирницкой на отечественном автомобиле «Lada Kalina». Напротив дома №24 женщина сбила 14-летнего молодого человека.

После столкновения подростка госпитализировали в медицинское учреждение. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.