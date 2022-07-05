Доцент СамГУПС может оказаться в колонии из-за взятки

Доцент может оказаться за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре доцент кафедры Самарского государственного университета путей сообщения предстанет перед судом. Преподаватель получил от студента 20 тысяч рублей.

По данным областной прокуратуры, в отношении обвиняемого утверждено заключение по уголовному делу. Мужчина в марте 2022 года получил от студента часть от взятки – всего 20 тысяч рублей. За 40 тысяч рублей доцент обещал обеспечить успешное прохождение аттестации, а также изготовить выпускную работу, презентацию и дать положительный отзыв. Эти действия помогли бы студенту защитить выпускную работу.

Также подозреваемый предложил «привести друзей», которым бы он помог за вознаграждение. Педагога задержали с поличным на месте получения взятки. Уголовное дело направили в суд. Санкция статьи предусматривает срок лишение свободы до 8 лет.