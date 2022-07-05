Жители Самарской области задолжали почти 3,5 миллиона рублей

В регионе навестили должников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции и судебные приставы провели операцию «Должник». Выяснилось, что местные жители не выплатили почти 3,5 миллиона рублей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в рамках мероприятия проведено 478 рейдов. Правоохранители вынесли постановления 225 гражданам на общую сумму более 3 миллионов 400 тысяч рублей. Многие жители уклонялись от уплаты штрафов. Их привлекли к административной ответственности.

Отмечают, что в поселении Суходол в отношении местной жительнице за нарушения и не своевременную оплату штрафа увеличили сумму в два раза. Согласно законодательству, у должника есть 60 дней на оплату штрафа. В противном случае его ждет привлечение к ответственности.