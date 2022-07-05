В Самарской области сотрудник казенного учреждения незаконно завышал себе зарплату

Мужчина нанес ущерб администрации района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области руководитель муниципального учреждения незаконно завышал себе зарплату. Теперь мужчина предстанет перед судом.

По данным прокуратуры Самарской области, руководитель казенного учреждения «Ресурсный центр» множество раз повышал себе зарплату. Подозреваемый также перечислил себе денежные средства без необходимых документов. За год руководитель нанес бюджету администрации Безенчукского района ущерб в 330 тысяч рублей.

Результату проверки направили руководителю МСО СУ СК РФ по региону для принятия решения. Возбуждено уголовное дело.