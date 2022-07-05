В Самарской области мужчина окажется в тюрьме за дачу взятки полицейскому

Задержанный окажется в колонии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области местный житель окажется в тюрьме за дачу взятки сотруднику полиции. Суд признал мужчину виновным.

По данным следствия, подозреваемого задержали 2 июня 2022 года за нарушение режима проживания на территории России. Задержанный хотел решить проблему и передал полицейскому денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Правоохранитель отказался от взятки, об этом сообщили СУ СК России по Самарской области.

Подозреваемого мужчину суд признал виновным. Ему назначили срок лишения свободы – 2 года и 10 месяцев в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.