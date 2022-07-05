В Самарской области поступившим в ВУЗы и ССУЗы выплатят 10 тысяч рублей в 2022 году

Будущие студенты получат дополнительные выплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выпускники, поступившие в ВУЗы и ССУЗы, смогут получить дополнительную выплату. Студентам единовременно начислят 10 тысяч рублей.

Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Согласно постановлению, подписанному 5 июля 2022 года, на выплату смогут претендовать выпускники региона, получившие аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании и поступившие в текущем году. Контролировать прием заявок будет министерство социально-демографической и семейной политики региона.

Впервые выпускники получили губернаторскую выплату в прошлом году. Получателями стали 12,1 тысяч человек. Подобная процедура будет действовать и в 2023-2024 годах.