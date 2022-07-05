В Тольятти мужчина прокатился на чужом мопеде и бросил его в другом дворе

Мопед нашли в другом дворе. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего мопед. Злоумышленник признался, что не смог продать транспорт.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что накануне кражи поехал в гости и оставил мопед во дворе. Утром, когда нужно было уезжать на работу, он не смог найти транспорт. С учетом износа потерпевший оценил причиненный ущерб в 70 тысяч рублей.

Правоохранители нашли мопед в соседнем дворе. Угонщика удалось поймать по отпечаткам, оставленных на руле. Ранее судимый мужчина признал свою вину и рассказал, что не смог продать мопед без документов, поэтому бросил его в другом дворе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.