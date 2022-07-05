«Единая Россия» выбрала кандидата на довыборы в Самарскую губернскую думу

Самарская партия «Единая Россия» подвела итоги тайного голосования по выбору кандидата, который отправится на довыборы в Самарскую губернскую думу. Результаты были озвучены на совещании, прошедшем 4 июля под председательством секретаря реготделения партии, главы региона Дмитрия Азарова.

- В Самарскую губернскую думу на довыборы от партии «Единая Россия» по Красноярскому одномандатному округу № 14 пойдет Михаил Смирнов, - сообщили в «Единой России».

Дмитрий Азаров напомнил, что все кандидаты в начале прошли предварительное голосование. Это необходимо для того, чтобы заручиться поддержкой будущих избирателей. Предварительное голосование партии проходило с 23 по 29 мая 2022 года. Михаил Смирнов набрал 7 913 из 9 325 голосов.

- Мы с вами не понаслышке знаем, что это весьма серьезная проверка. Если человек прошел ее успешно, значит действительно достоин побороться за мандат народного представителя в парламенте любого уровня, - отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, Единый день голосования состоится в Самарской области 11 сентября.