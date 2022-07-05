Самарские единороссы представили кандидата на довыборы в губернскую думу

Михаил Смирнов надеется на поддержку избирателей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарскую губернскую думы на довыборы от партии «Единая Россия» по Красноярскому одномандатному округу № 14 пойдет Михаил Смирнов. Его кандидатуру определили путем тайного голосования в понедельник 4 июля на заседании партии, которые прошло под председательством секретаря реготделения «ЕР» Дмитрия Азарова.

Губернатор подчеркнул, что все кандидаты от партии проходят через процедуру предварительного голосования. В ходе нее они должны заручиться поддержкой будущих избирателей.

- Мы не понаслышке знаем, что это весьма серьезная проверка. Если человек прошел ее успешно, значит он достоин побороться за мандат народного представителя в парламенте любого уровня, - подчеркнул Азаров.

В Красноярском округе довыборы стали необходимы после того, как избранный от него Андрей Кислов был выбран сенатором от региона в Совет Федераций. Сам Кислов уверен, что Михаил Смирнов со всем справится.

- Я благодарен жителям, которые оказали мне поддержку в ходе предварительного голосования. Постараюсь поддержать планку, которую все годы задавал Андрей Игоревич, - заявил кандидат.

Михаил Смирнов родился в 1982 году в Санкт-Петербурге. Он работал в ООО «Газпром межрегионгаз», с 2013 года занимал руководящие должности в организациях - государственных заказчиках по строительству линейных объектов. Сейчас возглавляет «ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Мужчина женат и воспитывает двоих детей.

Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года.