Самарские власти запретили вешать рекламные щиты на новый ТЦ в Волгаре

Строительство "Точкасити" должны завершить в скором времени. Фото: ТРК "Точкасити"

В Арбитражный суд Самарской области поступил иск от застройщика нового ТРК «Точкасити» (ранее ТЦ «Алабинский», - прим. ред.), который возводят в Волгаре. ООО «Рубин» намерен через суд решить вопрос об установке рекламных щитов на здании торгового центра.

- Компания планировала установить девять рекламных щитовых установок в 6-м квартале Куйбышевского района. Однако департамент городского хозяйства и экологии совместно с комиссией по наружной рекламе и информации отказали в согласовании. ООО «Рубин» просит суд признать их действия незаконными, - следует из материалов арбитража.

Заявление было принято к рассмотрению. Предварительное судебное заседание назначено на 26 июля 2022 года.

Напомним, ТРК «Точкасити» находится в микрорайоне «Волгарь». Его строительство планируют завершить в ближайшее время.