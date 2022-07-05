Топ-менеджер самарского Центробанка возглавит отделение в Чувашии

Максим Фролов проработал в Банке России более 25 лет. Фото: www.cbr.ru

В самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России грядут кадровые изменения. Заместитель управляющего получил повышение в другой республике - об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе отделения.

- Максим Фролов получил должность управляющего отделением в Чувашии. Назначение состоялось 5 июля 2022 года, - информирует пресс-служба самарского отделения Банка России.

Максим Фролов в 1999 году окончил Самарский институт управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Он проработал в Банке России более 25 лет. В начале числился на позиции экономиста в Стара-Загорском расчетно-кассовом центре, а последние шесть лет занимал должность заместителя управляющего самарским отделением Банка России.