Эксперты рассказали, какие профессии в Самаре самые востребованные

Специалист в области управления персоналом Светлана Стрелкова рассказала, какие профессии в Самаре сейчас самые востребованные, и на что стоит уделить внимание студентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалист в области управления персоналом Светлана Стрелкова рассказала радио «Комсомольская правда – Самара», какие профессии в Самаре сейчас самые востребованные и на что стоит уделить внимание студентам.

По словам эксперта, сейчас многие люди стремятся уйти в другие профессии. Это наблюдается не только в Самарской области, но и во всем мире. Причиной тому стали перераспределение рабочей силы между отраслями и пандемия.

Сейчас самыми востребованными специалистами являются продакт-менеджеры. Именно на эту сферу деятельности стоит обратить внимание тем, кто хочет сменить профессию.

- Это специалист, который знает, из чего состоит продукт, как его позиционировать на рынке, как под него найти целевую аудиторию, как рекламировать и так далее. Таких профессионалов критически мало сейчас, а они востребованы, - подчеркивает Светлана.

Также, эксперт отметил профессию тренд-вотчера – человека, который следит за трендами в экономике, политике и прочих сферах, которые помогут работодателю развить стратегию внутри своей компании. Повышенной популярностью пользуются и проджект-менеджеры – профессионалы, которые смогут правильно рассчитать ресурсы для любого проекта, будь то заведение нового оборудования или строительство зданий. Обучиться этим профессиям можно на курсах, которые уже доступны всем желающим.