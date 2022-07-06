Стало известно, сколько людей в Самаре станут безработными в 2022 году

Скрытая безработица в Самарском регионе перейдет в реальную Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалист в области управления персоналом Светлана Стрелкова рассказала радио «Комсомольская правда – Самара», что ожидает рынок труда в Самарской области до конца 2022 года.

С начала года в состоянии скрытой безработицы, по словам министерства труда региона, находится около 16 тысяч человек. По мнению эксперта, уже осенью скрытая безработица может стать реальной. Количество вакансий, которое сейчас насчитывает 40-45 тысяч по региону, будет резко сокращаться.

- Руководители станут более избирательными, а средняя заработная плата уменьшится, - заявила Светлана.

По ее словам, бояться такого развития не стоит, ведь отрасли дадут новые возможности. Нужно лишь переждать 4 квартал этого года и первое полугодие следующего – после чего, по расчетам эксперта, промышленность и агропромышленный комплекс дадут те самые новые возможности.