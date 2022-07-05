Самарские таможенники пресекли контрабанду опасных капсул из Казахстана

Препараты приобрела жительница Самарской области. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Сотрудники Самарской таможни остановили ввоз посылки, внутри которой находились капсулы с сильнодействующим веществом. Подробности сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Почтовое отправление с таблетками для похудения прибыло в Самарскую область из Казахстана. Капсулы «Билайт королевский» и «LiDa» приобрела местная жительница. Однако специалисты выяснили, что их состав опасен.

- Препараты содержат сибутрамин общим весом 214 грамм. Он включен в «Список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других целей Уголовного Кодекса Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Таможенники отмечают, что теперь самарчанке грозит наказание по ч.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Все материалы уже переданы в Средневолжское ЛУ МВД на транспорте.