Самарский пенсионер купил лотерейный билет и стал миллионером

За выигрышем в московский лотерейный центр «Столото» Фарит Юсупович приехал вместе с внуком Данилой Беловым. Фото: пресс-служба "Столото"

В Самарской области произошла невероятная история, главным героем которой стал местный пенсионер. Житель Самары купил лотерейный билет и пополнил свой бюджет на миллион рублей. Подробности сообщили в пресс-службе «Столото».

Билет на 349-й тираж государственной лотереи «Золотая подкова» Фарит Абдрашитов приобрел в киоске «Столото». Розыгрыш проходил в выходные, за ним наблюдала вся семья. Однако сам мужчина так и не смог досмотреть ТВ-трансляцию лотереи до конца - ушел по делам.

- После завтрака дал билет своему внуку Даниле, попросил проверить его на сайте «Столото». Через некоторое время услышал: «Дедушка, ты стал миллионером!», - рассказывает Фарит Абдрашитов.

По результатам лотереи самарец выиграл автомобиль стоимостью 1 миллион рублей, однако выигрыш решил оформить деньгами. Теперь Фарит Абдрашитов думает, куда потратить внезапно свалившееся на него богатство.