Стали известны подробности пожара у бизнес-центра «Монте Роза» в Самаре

С огнем боролись 10 человек, было задействовано 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности возгорания в здании бизнес-центра «Монте Роза» на Московском шоссе. Пожар произошел вечером 5 июля - очевидцы заметили сильное задымление. Самарцы предположили, что возгорание произошло внутри здания, однако выяснилось, что пожар случился за его пределами.

- Сообщение поступило на пульт в 17:30. По адресу Московское шоссе, 4 к4 горел строительный мусор. Возгорание произошло на открытой территории на площади 20 квадратных метров, - информирует региональное ГУ МЧС.

В борьбе с огнем было задействовано 2 единицы техники, на месте работали 10 человек. Ликвидировать возгорание удалось в 17:51. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.