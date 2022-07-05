Самарский производитель ореховой пасты начнет выпуск новой продукции

Компания работает на территории региона с 2020 года. Фото: правительство Самарской области

Производитель ореховой пасты из Самарской области планирует запустить выпуск косметических средств. Направление уже освоено и на предприятии уверены, что оно станет достойным ответом санкционному давлению.

- Это полное импортозамещение, наш продукт протестирован и способен конкурировать с итальянскими и испанскими аналогами, - рассказал руководитель производства арахисовой пасты, предприниматель Игорь Брусянцев.

Производитель работает на территории региона с 2020 года. В настоящий момент предприятие производит порядка 5-6 тонн пасты в месяц. Из-за санкций компании пришлось столкнуться с некоторыми сложностями - в частности, выросли цены на орехи. Однако справится с проблемой удалось благодаря повышенному спросу на продукцию. Сегодня производитель успешно развивается в условиях санкций. Компания организовала продажи не только в специализированных точках, но и в интернет-магазинах.

- Изначально мы продавали свои продукты в самарских магазинах, а после прохождения акселерационной программы, организованной региональным центром «Мой бизнес», вышли на электронную торговую площадку ОЗОН. Позже освоили работу с маркетплейсом Вайлдберрис, - поделился Игорь Брусянцев.

В компании отмечают, что значительную помощь бизнесу оказывают меры федеральной и региональной поддержки. Предприятие намерено и дальше пользоваться данными инструментами. В частности, для расширения производства производитель планирует обратиться за финансовой поддержкой регионального Гарантийного фонда.

- Мы готовы поддерживать региональный бизнес во всех процессах адаптации к изменившимся запросам рынка. Многие предприниматели перестроили свою работу с поставщиками, взаимодействуют с партнерами из дружественных стран, осваивают новые направления деятельности. Ознакомиться со всеми мерами поддержки можно на портале mybiz63.ru, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.